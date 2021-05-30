Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На матрацах плавають затопленими вулицями жителі Житомира

На матрацах плавають затопленими вулицями жителі Житомира (ФОТО, ВІДЕО)

30 тра 2021, 18:20
999

У Житомирі сильна злива пройшла 30 травня, внаслідок негоди кілька вулиць затопило.

Зокрема водою залило вулицю Покровську та перехрестя Покровської й Грушевського. Фото і відео затоплених вулиць очевидці поширювали в соціальних мережах.

Місцеві жителі не занепали духом і каталися затопленими вулицями на гідроскутерах, а дехто влаштував розваги на надувному матраці.


Нагадаємо, Карпати зустрічають літо зі снігом — засніжене високогір’я у неділю, 30 травня, показали рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Температура на горі Піп Іван вранці сягала одного градуса тепла.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів