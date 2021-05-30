На матрацах плавають затопленими вулицями жителі Житомира

https://racurs.ua/ua/n155357-na-matracah-plavaut-zatoplenymy-vulycyamy-jyteli-jytomyra-foto-video.html

Ракурс

У Житомирі сильна злива пройшла 30 травня, внаслідок негоди кілька вулиць затопило.

Зокрема водою залило вулицю Покровську та перехрестя Покровської й Грушевського. Фото і відео затоплених вулиць очевидці поширювали в соціальних мережах.

Місцеві жителі не занепали духом і каталися затопленими вулицями на гідроскутерах, а дехто влаштував розваги на надувному матраці.

Нагадаємо, Карпати зустрічають літо зі снігом — засніжене високогір’я у неділю, 30 травня, показали рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Температура на горі Піп Іван вранці сягала одного градуса тепла.