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На матрацах плавають затопленими вулицями жителі Житомира
На матрацах плавають затопленими вулицями жителі Житомира (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155357-na-matracah-plavaut-zatoplenymy-vulycyamy-jyteli-jytomyra-foto-video.htmlРакурс
У Житомирі сильна злива пройшла 30 травня, внаслідок негоди кілька вулиць затопило.
Зокрема водою залило вулицю Покровську та перехрестя Покровської й Грушевського. Фото і відео затоплених вулиць очевидці поширювали в соціальних мережах.
Місцеві жителі не занепали духом і каталися затопленими вулицями на гідроскутерах, а дехто влаштував розваги на надувному матраці.
Нагадаємо, Карпати зустрічають літо зі снігом — засніжене високогір’я у неділю, 30 травня, показали рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Температура на горі Піп Іван вранці сягала одного градуса тепла.
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