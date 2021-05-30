Акція на підтримку Стерненка стартувала під Офісом президента. Фото: Суспільне

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Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років позбавлення волі, відбувається у неділю, 30 травня, біля Офісу президента в Києві.

Також акції під лозунгом «Покажіть нам справедливість» проходять в Рівному, Вінниці, Львові, Дніпрі, Генічеську, Кропивницькому, Харкові, Запоріжжі, Івано-Франківську та Полтаві. Про це повідомляють організатори.

Зараз Стерненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Уже в понеділок, 31 травня, Одеський апеляційний суд має оголосити остаточне рішення щодо справи п’ятирічної давності про нібито викрадення колишнього місцевого депутата Сергія Щербіча. У викраденні підозрюють Сергія Стерненка і Руслана Демчука.

Попередня акція на підтримку активіста під Офісом президента пройшла 20 березня. Тоді деякі прихильники Стерненка розмалювали стіни ОП, закидали будівлю фаєрами та вибили шибки. Після цього кільком учасникам протестів поліція висунула звинувачення в хуліганстві.