Арешти в Білорусі – силовики затримали ще одного журналіста. Фото: Hrodna.life

https://racurs.ua/ua/n155359-areshty-v-bilorusi-sylovyky-zatrymaly-sche-odnogo-jurnalista.html

Ракурс

У Білорусі силовики затримали головного редактора новинного сайту Hrodna. life Олексія Шота.

Правоохоронці під’їхали на автобусі з тонованими вікнами до будинку, де проживає журналіст, та заштовхали його в машину. Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів в Telegram.

Як розповіли колеги Олексія, вдома він був з дітьми. Очевидці бачили, що до будинку під’їхав тонований бус, а з під’їзду вивели Олексія. Діти залишилися з бабусею.

Міліція Гродно заявила, що затримання відбулося, оскільки «було виявлено факт розміщення сайтом Hrodna. life інформаційної продукції, визнаної в установленому порядку екстремістською».

За даними місцевих ЗМІ, головного редактора Hrodna. life тримають в Ленінському райвідділі Гродно.

Раніше чоловік працював в незалежному білоруському виданні TUT. BY, яке в середині травня було закрито, а 14 співробітників його редакції затримали.

Нагадаємо, 26 травня силовики влаштували обшуки в оселі члена основного складу Координаційної ради білоруської опозиції Оксани Зарецької.