31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну. Фото: itvmg.com

https://racurs.ua/ua/n155360-30-travnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-bez-tutunu.html

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Всесвітній день без тютюну відзначають 31 травня. Щорічно в Україні помирає понад 85 тис. людей через хвороби, спричинені курінням. Сюди входять серцево-судинні захворювання, хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет, онкологічні захворювання. У такій самій небезпеці перебувають пасивні курці — люди, які вдихають вторинний тютюновий дим.

Під час горіння тютюну утворюється близько 7 тис. хімічних сполук: 250 з них є токсичними, а 69 можуть викликати онкологічні захворювання. Вони є особливо небезпечним для дітей, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Також у цей день святкують Всесвітній день блондинок, Міжнародний день близнюків, День народження велосипедного спорту, Всесвітній день боротьби з нерівністю та Всесвітній день медитації.

Православна церква 31 травня вшановує пам’ять мученика Федота Анкірського і семи дів-мучениць.

Іменини святкують Богдан, Олександра, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Павло, Христина, Семен, Михайло та Давид.

День в історії:

1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;

1868 — у Парижі відбулися перші велосипедні перегони;

1879 — у Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд;

1884 — американський лікар Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці;

1894 — відкрили електричний трамвай у Львові;

1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів;

1946 — у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;

1988 — Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day);

1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.

Нагадаємо, 30 травня відзначали День міста Києва — найбільшого міста України, яке також є культурним та урядовим центром країни. Це свято щороку припадає на останні вихідні травня.