Штучне походження COVID-19 – нові дані вчених прокоментувала ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n155361-shtuchne-pohodjennya-covid-19-novi-dani-vchenyh-prokomentuvala-vooz.html

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Штучне походження коронавірусу не виключає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Однак експерти ВООЗ ще продовжують своє розслідування, заявив голова Глобальної мережі з оповіщення про спалахи захворювань і реагування на них доктор Дейл Фішер, пише The Guardian.

Теорія щодо витоку у лабораторії не виключається, треба здійснити більше досліджень, — сказав він.

Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел походження коронавірусу до міста Ухань на початку 2021 року, хід якого контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що «надзвичайно малоймовірно», що пандемія почалася з лабораторного інциденту.

Фішер заявив, що ця теорія залишається неперевіреною попри звіт з даними американської розвідки, котрий стверджує, що троє співробітників лабораторії у місті Ухань захворіли на коронавірусну хворобу на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.

Нагадаємо, учені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу SARS-CoV-2, які, на думку дослідників, могли виникнути лише в результаті маніпуляцій у лабораторії.

Джерело: The Guardian