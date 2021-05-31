Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 30 травня, підхопили 1 тис. 22 людини, серед них 58 дітей та 11 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 64 українці, а 810 осіб госпіталізували в лікарні. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

одужало — 4 тис. 934 особи;

здійснено тестувань — 16 тис. 224 (зокрема методом ПЛР — 8 тис. 822, методом ІФА — 1 тис. 176);

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 202 тис. 494 особи;

одужало — 2 млн 41 тис. 82 особи;

летальних випадків — 50 тис. 536;

проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 180 тис. 777.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях та Києві (63).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штучне походження коронавірусу не виключає Всесвітня організація охорони здоров’я. Однак експерти ВООЗ ще продовжують своє розслідування.