Грози з градом накрили Україну, містяни ліплять сніжки, фото — Житомир

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Ракурс

Потужні грози з градом накрили центральні і частину східних районів України. Без електроенергії залишилися чотири десятки населених пунктів. 30 травня і в ніч на 31 травня затопило декілька міст.

У Запоріжжі автомобілі буквально плавали по вікна у воді. Через це в місті утворилися затори. Фото та відео затоплених вулиць поширювали у соцмережах.

Потужна злива паралізувала й Вінницю. Вітер та дощ налетіли раптово, тому через кілька хвилин вулиці перетворилися на річки. Град був такий рясний, що містяни навіть намагалися ліпити з нього сніжки, а шматки льоду плавали дорогами й тротуарами.

Негода тривала не більше години, але за цей час град встиг неабияк побити овочі й цвіт плодових дерев.

«Ракурс» повідомляв, що в центрі Житомира через сильну зливу непрохідною стала вулиця Покровська. На тротуарах води було майже по пояс, транспорт опинився заблокованим. Деякі житомиряни пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водному мотоциклі.

31 травня на більшості території України буде хмарно з проясненнями, на сході та півдні очікується легке потепління. На півночі температура повітря вдень становитиме 14−17 градусів тепла.

У західних областях продовжаться дощі. У центрі хмарно та без опадів, повітря прогріється вдень до 14−18 градусів тепла. На півдні буде найтепліше — від 20 до 24 градусів тепла. У всіх областях регіону очікуються дощі.

Також потепління відчуватиметься і на сході: буде хмарно з проясненнями та без опадів.