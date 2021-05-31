Втомою від карантину Ляшко пояснив нове пом’якшення обмежень

Втомою від карантину Ляшко пояснив майбутнє пом’якшення обмежень

https://racurs.ua/ua/n155363-vtomou-vid-karantynu-lyashko-poyasnyv-nove-pom-yakshennya-obmejen.html

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Карантин в Україні знову пом’якшать. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Кабмін влітку планує пом’якшити карантинні обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Причина такого кроку, за словами міністра, — «карантинна втома». Ляшко вважає, що в Україні спостерігається стабілізація епідситуації, а влітку чиновники шукатимуть «золоту середину між здатністю медичної системи лікувати і економічними інтересами».

Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому, коли у нас стабілізація епідситуації, дещо можна трохи відкрити, зробити певні послаблення, — розповів Ляшко для ТСН.

Ляшко на посаді головного санлікаря країни розповідав, що влада навесні 2020 року запровадила жорсткий локдаун і забороняла громадянам гуляти в парках, щоб «налякати» їх.

Станом на 30 травня вся Україна залишалася в «жовтій зоні» епідеміологічної небезпеки.

Найнижчі показники у відсотках від епідемічного порогу у таких регіонах:

Київ — 37,4%;

Закарпатська область — 46,5%;

Полтавська область — 47,2%;

Хмельницька область — 49,2%.

Найнижчий коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом (не більше 5%) зафіксовано у Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Херсонській областях.

Джерело: ТСН