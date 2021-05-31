Втомою від карантину Ляшко пояснив нове пом’якшення обмежень

Втомою від карантину Ляшко пояснив нове пом’якшення обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n155363-vtomou-vid-karantynu-lyashko-poyasnyv-nove-pom-yakshennya-obmejen.htmlРакурс
Карантин в Україні знову пом’якшать. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Кабмін влітку планує пом’якшити карантинні обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.
Причина такого кроку, за словами міністра, — «карантинна втома». Ляшко вважає, що в Україні спостерігається стабілізація епідситуації, а влітку чиновники шукатимуть «золоту середину між здатністю медичної системи лікувати і економічними інтересами».
Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому, коли у нас стабілізація епідситуації, дещо можна трохи відкрити, зробити певні послаблення, — розповів Ляшко для ТСН.
Ляшко на посаді головного санлікаря країни розповідав, що влада навесні 2020 року запровадила жорсткий локдаун і забороняла громадянам гуляти в парках, щоб «налякати» їх.
Станом на 30 травня вся Україна залишалася в «жовтій зоні» епідеміологічної небезпеки.
Найнижчі показники у відсотках від епідемічного порогу у таких регіонах:
- Київ — 37,4%;
- Закарпатська область — 46,5%;
- Полтавська область — 47,2%;
- Хмельницька область — 49,2%.
Найнижчий коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом (не більше 5%) зафіксовано у Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Херсонській областях.
Джерело: ТСН