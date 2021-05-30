Байден розповів, про що поговорить з Путіним під час зустрічі. Фото: zn.ua/ua

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Джо Байден, президент США, повідомив, що дасть знати російському колезі Володимиру Путіну про нетерпимість США до порушення прав людини.

За словами глави Білого дому, в ході саміту 16 червня він зазначить, що США не стоятимуть осторонь. Про це повідомляє Reuters.

Я зустрінуся з президентом Путіним в найближчі кілька тижнів в Женеві, і я дам ясно знати, що ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому порушувати права людини, — заявив Байден.

Під час зустрічі в Женеві президенти Росії та США, за повідомленнями адміністрацій двох країн, мають намір обговорити відносини двох держав і нагальні питання. Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що зустріч, ініційована американською стороною, покликана відновити передбачуваність відносин з Росією.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена може відбутися раніше запланованої зустрічі глави Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним. Київ і Вашингтон обговорюють можливість проведення переговорів до американсько-російського саміту.

Джерело:Reuters