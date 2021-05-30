Байден рассказал, о чем будет говорить с Путиным во время встречи. Фото: zn.ua/ua

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Джо Байден, президент США, сообщил, что даст знать российскому коллеге Владимиру Путину о нетерпимости США к нарушению прав человека.

По словам главы Белого дома, в ходе саммита 16 июня он сообщит, что США не будут стоять в стороне. Об этом пишет Reuters.

Я встречусь с президентом Путиным в ближайшие недели в Женеве, и я дам ясно знать, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать права человека, — заявил Байден.

В ходе встречи в Женеве президенты России и США, по сообщениям администраций двух стран, намерены обсудить отношения двух государств и насущные вопросы. Администрация Байдена неоднократно заявляла, что встреча, инициированная американской стороной, призвана восстановить предсказуемость отношений с Россией.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена может произойти раньше запланированной встречи главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным. Киев и Вашингтон обсуждают возможность проведения переговоров до американо-российского саммита.

Источник: Reuters