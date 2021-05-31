Усталостью от карантина Ляшко объяснил новое смягчение ограничений

Усталостью от карантина Ляшко объяснил новое смягчение ограниченийhttps://racurs.ua/n155363-ustalostu-ot-karantina-lyashko-obyasnil-novoe-smyagchenie-ogranicheniy.htmlРакурс
Карантин в Украине снова будет ослаблен. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Кабмин летом планирует смягчить карантин из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
Причина такого шага, по словам министра, — «карантинная усталость». Ляшко считает, что в Украине наблюдается стабилизация эпидситуации, а летом чиновники будут искать «золотую середину между способностью медицинской системы лечить и экономическими интересами».
Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, кое-что можно приоткрыть, сделать некоторые послабления, — рассказал Ляшко для ТСН.
Ранее Ляшко на посту главного санитарного врача страны рассказывал, что власти весной 2020 года ввели жесткий локдаун и запрещали гражданам гулять в парках, чтобы «напугать» их.
По состоянию на 30 мая вся Украина оставалась в «желтой зоне» эпидемиологической опасности.
Самые низкие показатели в процентах от эпидемического порога в таких регионах:
- Киев — 37,4%;
- Закарпатская область — 46,5%;
- Полтавская область — 47,2%;
- Хмельницкая область — 49,2%.
Самый низкий коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом (не более 5%) зафиксирован в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Херсонской областях.
Источник: ТСН