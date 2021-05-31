Грозы с градом накрыли Украину, горожане лепили снежки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n155364-grozy-s-gradom-nakryli-ukrainu-gorojane-lepili-snejki-video.htmlРакурс
Мощные грозы с градом накрыли центральные и часть восточных районов Украины. Без электроэнергии остались четыре десятка населенных пунктов. 30 мая и в ночь на 31 мая затопило несколько городов.
В Запорожье автомобили буквально плавали по окна в воде. Из-за этого в городе образовались пробки. Фото и видео затопленных улиц распространяли в соцсетях.
Мощный ливень парализовал и Винницу. Ветер и дождь налетели внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что горожане даже пытались лепить из него снежки, а куски льда плавали по дорогам и тротуарам.
Буря продлилась не более часа, но за это время град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.
«Ракурс» сообщал, что в центре Житомира за сильного ливня непроходимой стала улица Покровская. На тротуарах воды было почти по пояс, транспорт оказался заблокированным. Некоторые житомиряне плыли по улице на надувном матрасе, а также устроили развлечения на водном мотоцикле.
31 мая на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями, на востоке и юге ожидается легкое потепление. На севере температура воздуха днем составит 14−17 градусов тепла.
В западных областях снова будет дождить. В центре облачно и без осадков, воздух прогреется днем до 14−18 градусов тепла. На юге будет теплее — от 20 до 24 градусов тепла. Во всех областях региона ожидаются дожди.
Также потепление будет ощущаться и на востоке: облачно с прояснениями и без осадков.