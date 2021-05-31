Грозы с градом накрыли Украину, горожане лепили снежки, фото — Житомир

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Ракурс

Мощные грозы с градом накрыли центральные и часть восточных районов Украины. Без электроэнергии остались четыре десятка населенных пунктов. 30 мая и в ночь на 31 мая затопило несколько городов.

В Запорожье автомобили буквально плавали по окна в воде. Из-за этого в городе образовались пробки. Фото и видео затопленных улиц распространяли в соцсетях.

Мощный ливень парализовал и Винницу. Ветер и дождь налетели внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что горожане даже пытались лепить из него снежки, а куски льда плавали по дорогам и тротуарам.

Буря продлилась не более часа, но за это время град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.

«Ракурс» сообщал, что в центре Житомира за сильного ливня непроходимой стала улица Покровская. На тротуарах воды было почти по пояс, транспорт оказался заблокированным. Некоторые житомиряне плыли по улице на надувном матрасе, а также устроили развлечения на водном мотоцикле.

31 мая на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями, на востоке и юге ожидается легкое потепление. На севере температура воздуха днем ​​составит 14−17 градусов тепла.

В западных областях снова будет дождить. В центре облачно и без осадков, воздух прогреется днем ​​до 14−18 градусов тепла. На юге будет теплее — от 20 до 24 градусов тепла. Во всех областях региона ожидаются дожди.

Также потепление будет ощущаться и на востоке: облачно с прояснениями и без осадков.