Умову проведення референдуму щодо Донбасу назвали в Зеленського. Фото: Главком

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Референдум щодо Донбасу в Україні проведуть, якщо цього вимагатиме переговорний процес.

Про це заявив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі, — зазначив він.

На нещодавній прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум — ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.

Також він запевнив, що питання, які можуть винести на референдум, не порушуватимуть Конституцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вільна економічна зона може вже незабаром з’явитися в Донецькій і Луганській областях. Відповідний законопроект почали розробляти депутати з президентської фракції «Слуга народу».

Джерело: «РБК-Україна»