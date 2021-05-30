“Вибори” на Донбасі до Держдуми РФ ініціюють окупанти

https://racurs.ua/ua/n155348-vybory-na-donbasi-do-derjdumy-rf-iniciuut-okupanty.html

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«Вибори» на Донбасі до Держдуми РФ ініціюють окупанти — російські терористи планують організувати на окупованих територіях Донбасу голосування до нижньої палати парламенту РФ без відкриття виборчих дільниць.

Взяти участь у так званому волевиявленні зможуть мешканці окупованих територій — власники паспортів Росії, пишуть «Новости Донбасса» з посиланням на ватажка бойовиків терористичного угруповання ДНР.

Маріонетки Кремля розглядають два варіанти реалізації «виборів»:

організований виїзд на територію РФ;

електронне голосування.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ відбудуться 19 вересня 2021 року. До них хочуть залучити українців з окупованих територій, які мають паспорти РФ. Раніше Росія видала вже 600 тис. своїх паспортів на окупованому Донбасі. Також людей змушують брати участь у «тренувальному всеросійському онлайн-голосуванні до Держдуми», погрожуючи звільненням з роботи.

Раніше повідомлялося, що паспорти РФ до кінця 2021 року може отримати мільйон мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Такі прогнози цьогоріч озвучили у Москві. У 2019 році президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ в «гуманітарних цілях».

Джерело: «Новости Донбасса»