«Выборы» на Донбассе в Госдуму РФ инициируют оккупанты

https://racurs.ua/n155348-vybory-na-donbasse-v-gosdumu-rf-iniciiruut-okkupanty.html

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«Выборы» на Донбассе в Госдуму РФ инициируют оккупанты — российские террористы планируют организовать на оккупированных территориях Донбасса голосование в нижнюю палату парламента РФ без открытия избирательных участков.

Принять участие в так называемом волеизъявлении смогут жители оккупированных территорий — владельцы паспортов России, пишут «Новости Донбасса» со ссылкой на главаря боевиков террористической группировки ДНР.

Марионетки Кремля рассматривают два варианта реализации «выборов»:

организованный выезд на территорию РФ;

электронное голосование.

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября 2021 года. К ним хотят привлечь украинцев из оккупированных территорий, имеющих паспорта РФ. Ранее Россия выдала уже 600 тыс. своих паспортов на оккупированном Донбассе. Также людей заставляют участвовать в «тренировочном всероссийском онлайн-голосовании в Госдуму», угрожая увольнением с работы.

Ранее сообщалось, что паспорта РФ до конца 2021 года могут получить миллион жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Такие прогнозы в этом году озвучили в Москве. В 2019 году президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ в «гуманитарных целях».

Источник: «Новости Донбасса»