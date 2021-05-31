Пандемію COVID-26 і COVID-32 не виключають у США

https://racurs.ua/ua/n155371-pandemiu-covid-26-i-covid-32-ne-vykluchaut-u-ssha.html

Ракурс

Про загрозу появи коронавірусної інфекції COVID-26 і COVID-32 попередив американський вчений і один з експертів щодо коронавірусу та інфекційних захворювань в США Пітер Хотез.

На його думку, людство може зіткнутися з новими коронавірусними захворюваннями, якщо не вивчить докладно походження COVID-19.

Це третя велика епідемія або пандемія коронавірусу у XXI столітті. Нинішня — третя за рахунком. Природа говорить нам про те, що трапиться: буде COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, — цитує Хотеза NBC News.

Він стверджує, що для дослідження виникнення спалаху нового коронавірусу необхідно відправити до китайського міста Ухань, де почалася епідемія, вірусологів та епідеміологів. Дослідники повинні на місці зібрати дані і необхідні зразки.

На думку Хотеза, отримати відомості про походження коронавірусної інфекції без співпраці з офіційним Пекіном буде важко. Тому необхідно чинити сильний тиск на Китай, зокрема й за допомогою санкцій, з метою отримання безперешкодного доступу вчених до лабораторій, тварин, зразків і людей.

Нагадаємо, учені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу, які могли виникнути лише внаслідок лабораторних маніпуляцій. Дослідження британського професора Ангуса Далглейші і норвезького вченого Біргера Соренсена свідчать про створення китайськими вченими вірусу на «основі» природного коронавірусу, виявленого у печерних кажанів, з накладенням на нього нового «шипа». Внаслідок цього виник вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року. 31 грудня 2019 року китайська влада повідомила про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей. Влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Джерело: NBC News.