Зеленского обвинили в хищениях на «Большом строительстве” - детали

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Ракурс

Владимира Зеленского обвинили в хищениях на «Большом строительстве» — бывший глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление против главы государства за хищение бюджетных средств при реализации масштабного президентского проекта.

Об этом Омелян сообщил 31 мая на своей Фейсбук-странице.

Подал в НАБУ заявление о совершении преступления Зеленским за хищение в особо крупных размерах средств налогоплательщиков в рамках президентского проекта «Большое строительство», — написал Омелян.

По словам бывшего министра, это будет не единственное дело против Зеленского, «после дел о государственной измене и узурпации власти».

Экс-министр выразил надежду, что судьба его заявления будет отличаться от аналогичного обращения о коррупции в «Укрзализныце» в 2017 году.

Напомним, программа президента Украины «Большое строительство» в 2021 году занимается развитием дорог и сети региональных авиахабов. Ранее у Зеленского сообщали, что в течение нескольких лет в небольших украинских городах должны дополнительно появиться 16 аэропортов. Также предусматривается увеличение количества направлений «Интерсити» и сокращение времени нахождения в пути. Также в «Большое строительство» в 2021 году включили 95 школ, 70 детсадов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.