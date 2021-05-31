Стерненко объявили решение на апелляцию по делу о похищении человека, фото — ФБ С.Стерненко

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Дело Сергея Стерненко рассмотрел Одесский апелляционный суд. 31 мая Фемида объявила окончательное решение по делу против Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении Сергея Щербича с целью забрать у него 300 грн.

Стерненко оправдали по одному из дел — по поводу 300 гривен, за которые ему угрожали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Судьи сняли главную часть обвинения — ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия) УК Украины.

Судья заявил, что эта статья признана недоказанной. Кроме того, суд признал, что пострадавший Щербич менял показания в судах первой и второй инстанций о месте, времени и обстоятельствах преступления.

Ст. 146 апелляционный суд решил оставить, хотя, по словам Стерненко, сроки давности по привлечению за ней прошли.

Это обвинение основывается исключительно на показаниях «потерпевшего», которые этим же судом были признаны противоречивыми, — написал активист.

Суд оправдал Стерненкj по статье о незаконном обращении с оружием. Коллегия признала пистолет не огнестрельным, а стартовым (шумовым). По мнению судей, это оружие нельзя считать боевым.

Кроме того, судья Альбина Кадегроб заявила, что апелляция «критически оценивает выводы судебного эксперта», который несколько раз менял свои показания и не мог ответить на все вопросы суда.

Напомним, что 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Стерненко и Демчука к семи годам и трем месяцам заключения с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека.

Стерненко и Демчук весной 2015 году якобы напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сложил мандат. Также Стерненко тогда признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.

После оглашения приговора в Украине прошли несколько массовых акций протеста. В марте митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.

Полиция объявила подозрение семи протестующим по статье «хулиганские действия с применением оружия или предмета для нанесения телесных повреждений».

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Стерненко и Демчуку на круглосуточный домашний арест, а 16 апреля суд Одесской области начал рассматривать апелляцию по этому делу.

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