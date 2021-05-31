Купаться или не купаться – у Путина объяснили, почему Лукашенко был в море один

https://racurs.ua/n155394-kupatsya-ili-ne-kupatsya-u-putina-obyasnili-pochemu-lukashenko-byl-v-more-odin.html

Ракурс

Владимир Путин, президент России, не захотел купаться в Черном море с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В субботу, 29 мая, Путин и Лукашенко в неформальной обстановке продолжили общение после официальной встречи и вместе совершили морскую прогулку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

В пятницу, 28 мая, в ходе рабочей встречи в Сочи Путин предположил, что в выходные будет возможность искупаться в море благодаря хорошей погоде.

А 30 мая телеграм-канал «Пул первого» опубликовал фото Лукашенко с подписью: «Президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16».

Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в Черном море.

Безопасность для здоровья? Я не знаю. Это личное пространство президента. Купался он или не купался, я не располагаю на этот счет никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоро в Сочи договорились о перечислении Беларуси в ближайшее время транша в 500 млн долл. США. Это будет второй транш в рамках кредита на общую сумму в 1,5 млрд долл., который Россия в сентябре 2020 года решила выделить Беларуси.