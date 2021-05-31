Купатися чи не купатися — в Путіна пояснили, чому Лукашенко був у морі сам

https://racurs.ua/ua/n155394-kupatysya-chy-ne-kupatysya-v-putina-poyasnyly-chomu-lukashenko-buv-u-mori-sam.html

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Володимир Путін, президент Росії, не захотів купатися в Чорному морі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У суботу, 29 травня, Путін і Лукашенко в неформальній обстановці продовжили спілкування після офіційної зустрічі й разом здійснили морську прогулянку. Про це повідомив прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

У п’ятницю, 28 травня, в ході робочої зустрічі в Сочі Путін припустив, що на вихідних буде можливість покупатися в морі завдяки гарній погоді.

А 30 травня телеграм-канал «Пул первого» опублікував фото Лукашенка з підписом: «Президент Білорусі прийняв запрошення свого російського колеги скупатися в Чорному морі. Температура води +16».

Пєсков не став коментувати відмову Путіна купатися в Чорному морі.

Безпека для здоров’я? Я не знаю. Це особистий простір президента. Купався він чи не купався, я не маю на ніякої інформації і не збираюся лізти в особистий простір, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко та Володимир Путін під час переговорів в Сочі домовилися про перерахування Білорусі найближчим часом траншу у 500 млн дол. США. Це буде другий транш в межах кредиту на загальну суму в 1,5 млрд дол., який Росія у вересні 2020 року вирішила виділити Білорусі.