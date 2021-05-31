ЗМІ Протасевича показало фільм про схеми Лукашенка

https://racurs.ua/ua/n155393-zmi-protasevycha-pokazalo-film-pro-shemy-lukashenka-video.html

Ракурс

«Золоте дно — 2» — фільм-розслідування, оприлюднений медіа Nexta, екс-редактора якого Романа Протасевича утримують в СІЗО КДБ Мінська, розповідає про контрабандні схеми режиму Олександра Лукашенка.

Опозиційний Телеграм-канал Nexta оприлюднив розслідування 27 травня. За даними на 31 травня, його вже подивилися у YouTube понад 1,5 млн осіб. У фільмі стверджується, що в міжнародних контрабандних схемах задіяне топ-керівництво Білорусі, а також «наглядачі, дрібні виконавці і підгодовані силовики».

Як кажуть розслідувачі, у 2014−2019 роках через Білорусь проходили до 3 тис. машин на місяць з санкційними фруктами для РФ. Наприклад, тільки на санкційних грушах контрабандисти заробили близько 300 млн дол.

Окрім цього, фільм розповідає про мережу поставок контрабандних білоруських сигарет до багатьох країн Європи. У білоруських учасників цих схем є лобісти в європейських структурах.

Також в «Золотому дні — 2» колишній поліцейський повідомляє, що на кожного кандидата завжди заздалегідь збирався компромат — без цього він не міг претендувати на жодну високу посаду в Білорусі. Якщо ж компромату не було, то його створювали самі.

На початку березня 2021 року Nexta показала фільм про «палаци, автопарк і гареми» Лукашенка — «Золоте дно». Анонсовано також нове розслідування «Золоте дно — 3» — про контрабанду режиму Лукашенка зброєю.

Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Також було оприлюднено відео її допиту.