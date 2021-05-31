Ледачих нардепів у травні побільшало вдвічі. Фото: Ян Доброносов

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Понад два десятки народних депутатів не голосували у травні жодного разу.

Жодного разу за місяць у Верховній Раді не проголосував 21 нардеп. Серед них представники «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Федір Христенко, Сергій Ларін, Ілля Кива та нардеп від «Батьківщини» Антон Яценко. Про це 31 травня повідомив Комітет виборців України.

Офіційно були відсутніми за засідання ВРУ у червні представники «Батьківщини» Олександр Абдуллін, Костянтин Бондарєв та Сергій Соболєв, нардепи від ОПЗЖ Тарас Козак, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, парламентарі від «Слуги народу» Вікторія Вагнєр, Юлія Гришина, Олександр Куницький, Євгеній Шевченко, представник «За майбутнє" Степан Івахів та позафракційні Юлія Світлична та Євген Яковенко. Участь в 100% голосувань Ради взяли лише 10 народних депутатів.

В КВУ відзначили, що у травні найактивніше голосували депутати «Слуги народу», «Європейської солідарності» і «Голосу». В середньому депутати «Слуги народу» взяли участь в 85% голосувань, ЄС та Голосу — 81%. Депутати групи «Довіра» взяли участь в 73% голосувань. Депутати інших фракцій голосували (натискали «за», «проти» чи «утримався») значно рідше. Народні депутати «Батьківщини» взяли участь в 54% голосувань, групи «За майбутнє" — 52%, «Опозиційної платформи — За життя» — 33%.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, у порівнянні із попередніми місяцями, у травні подвоїлася кількість депутатів, які не голосували. Наприклад, у лютому не голосували семеро парламентарів, а в березні-квітні — по десять нардепів. Загалом у травні відбулося шість пленарних засідань Верховної Ради, під час яких було проведено 266 голосувань.

Нагадаємо, Комітет виборців України напередодні другої річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента України провів аналіз його публічних обіцянок. Експерти КВУ виокремили «ТОП 10 невиконаних обіцянок» Зеленського.