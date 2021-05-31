Ленивых нардепов в мае стало вдвое больше

Ленивых нардепов в мае увеличилось вдвое. Фото: Ян Доброносов

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Ракурс

Более двух десятков народных депутатов не голосовали в мае ни одного раза.

Ни разу за месяц в Верховной Раде не проголосовал 21 нардеп. Среди них — представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Федор Христенко, Сергей Ларин, Илья Кива и нардеп от «Батькивщины» Антон Яценко. Об этом 31 мая сообщил Комитет избирателей Украины.

Официально отсутствовали за заседание ВРУ в июне представители «Батькивщины» Александр Абдуллин, Константин Бондарев и Сергей Соболев, нардепы от ОПЗЖ Тарас Козак, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, парламентарии от «Слуги народа» Виктория Вагнер, Юлия Гришина, Александр Куницкий, Евгений Шевченко, представитель «За будущее» Степан Ивахив и внефракционные Юлия Светличная и Евгений Яковенко. Участие в 100% голосований Рады приняли лишь 10 народных депутатов.

В КИУ отметили, что в мае активнее всего голосовали депутаты «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса». В среднем депутаты «Слуги народа» приняли участие в 85% голосований, ЕС и Голоса — 81%. Депутаты группы «Доверие» приняли участие в 73% голосований. Депутаты других фракций голосовали (нажимали «за», «против» или «воздержался») значительно реже. Народные депутаты «Батькивщины» приняли участие в 54% голосований, группы «За будущее» — 52%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 33%.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, по сравнению с предыдущими месяцами, в мае удвоилось количество депутатов, которые не голосовали. Например, в феврале не голосовали семь парламентариев, а в марте-апреле — по десять нардепов. В целом в мае состоялось шесть пленарных заседаний Верховной Рады, во время которых было проведено 266 голосований.

Напомним, Комитет избирателей Украины накануне второй годовщины пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины провел анализ его публичных обещаний. Эксперты КИУ выделили «ТОП-10 невыполненных обещаний» Зеленского.