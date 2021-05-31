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Накопительная пенсия и налог на зарплату — в Кабмине объяснили свой законопроект, фото — Вісник. Офіційно про податки
Накопительная пенсия и налог на зарплату — в Кабмине объяснили свой законопроектhttps://racurs.ua/n155391-nakopitelnaya-pensiya-i-nalog-na-zarplatu-v-kabmine-obyasnili-svoy-zakonoproekt.htmlРакурс
Внедрение накопительной пенсионной системы планирует Кабинет министров начать в 2021 году.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект № 2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.
Предполагается, что работодатели будут платить 2% взносов за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ. Лазебная сообщила, что введение накопительной пенсионной системы не предусматривает повышения налогов.
В Кабмине предлагают перераспределить единый социальный взнос (ЕСВ) и налог на доходы физических лиц. Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, Лазебная в эфире одного из телеканалов рассказала, что работодатели будут платить 2% накопительных взносов за счет уменьшения ЕСВ, а работники — 2% за счет уменьшения ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ).
Предлагается часть налогов, уплачиваемых сейчас, передать в собственность человеку, — цитирует пресс-служба Лазебную.
Участие в системе примут легальные работники, застрахованные лица, в том числе лица, получающие различные виды помощи и денежного обеспечения от государства. Предприниматели и граждане, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также фермеры примут участие в накопительной системе на добровольной основе.
При достижении пенсионного возраста человек сможет выбрать вид пенсионной выплаты из нескольких видов пожизненных выплат и выплат на определенный срок. После смерти участника пенсионные средства получат его наследники.
Между тем 31 мая парламентский комитет рекомендовал Раде отклонить законопроект № 2683 «Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении».
В конце апреля парламент отправил документ на повторное первое чтение в комитет.
Ранее «Ракурс» сообщал, что Юлия Тимошенко назвала инициативу о создании частных пенсионных фондов в Украине финансовой пирамидой — «МММ Зеленского».
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