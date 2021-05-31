Частные пенсионные фонды - МММ Зеленского, заявила Тимошенко

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Частные пенсионные фонды — это МММ, инициированное властью Владимира Зеленского. Такое заявление сделала нардеп Юлия Тимошенко на заседании согласительном совете в парламенте 31 мая.

В пятницу на социальном комитете Рады, членом которого я являюсь, произошел настоящий скандал. Проталкивался законопроект № 2683 о частных пенсионных фондах. Это еще одно МММ, еще одни кредитные союзы, без каких-либо гарантий непонятные частные фонды. В пояснительной записке к этому проекту закона указано, что надо еще один налог на работодателей, дополнительный налог на работающих людей. И они создают большой поток финансовых ресурсов, которым будут бесконтрольно распоряжаться частные пенсионные фонды. Теперь они говорят: «Возможно, мы не будем брать налог с работодателей и работников, а заберем эти деньги наличными из бюджета или из социальных фондов», — заявила Тимошенко.

По словам лидера БЮТ, если взять озвученные инициаторами законопроекта цифры и 1,5 трлн грн фонд зарплаты, получится 60 млрд грн.

Они положили глаз на эти средства. Есть заключение антикоррупционного комитета Рады, где большинство «слуг» приняли решение, что это коррумпированный законопроект. К сожалению, у нас уже есть прецедент — был создан частный пенсионный фонд в Нацбанке. 10 тыс. человек туда сдали деньги — 600 млн грн исчезли вместе с этим фондом. Затем скандал продлился — в комитет «завалил» нардеп Андрей Мотовиловец от «Слуги народа» и начал лоббировать частные пенсионные фонды, — утверждает Тимошенко.

По его словам, президент Владимир Зеленский решил, что частный пенсионный фонд необходимо создать, а премьер Денис Шмыгаль уже публично объявил об этом решении.