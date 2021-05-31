За день до лета Карпаты засыпало снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

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Ракурс

Снег выпал в Карпатах за день до начала лета, 31 мая.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский облачно и падает снег. Из-за непогоды видимость ограничена до 50 м. Ветер фиксируется северо-восточной 8−10 м/с. Столбики термометров показывают 0° тепла. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Метеорологи также опубликовали фото заснеженной горы. В Гидрометцентре сообщали, что 31 мая возможны сильные ливни в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления.

Как известно, Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2 тыс. 28 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, из-за плохой погоды при подъеме на Говерлу женщина сломала ногу и спасатели забирали ее носилках с горы. Сообщается, что многие туристы были не готовы к таким погодным условиям, поднимаясь на Говерлу в кроссовках.

Напомним, в Украину пришел новый циклон, который принес похолодание и дожди. Мощные грозы с градом накрыли центральные и часть восточных регионов государства. Без электроэнергии остались четыре десятка населенных пунктов. Кроме того, некоторые города сильно подтопило из-за сложных погодных условий. В частности, ливни наделали бед в Запорожье, Житомире и Кривом Роге, а в Виннице выпал град.

Источник: PavlovskyNEWS