За день до літа Карпати засипало снігом. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

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Ракурс

Сніг випав у Карпатах за день до початку літа, 31 травня.

Сьогодні зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно й падає сніг. Через негоду видимість обмежена до 50 м. Вітер фіксується північно-східній 8−10 м/с. Стовпчики термометрів показують 0° тепла. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Метеорологи також опублікували фото засніженої гори. В Гідрометцентрі повідомляли, що 31 травня можливі сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення.

Як відомо, Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) має висоту 2 тис. 28 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, через погану погоду при підйомі на Говерлу жінка зламала ногу і її на ношах з гори забирали рятувальники. Повідомляється, що багато туристів були не готові до таких погодних умов, піднімаючись на Говерлу в кросівках.

Нагадаємо, в Україну прийшов новий циклон, який приніс похолодання та дощі. Потужні грози з градом накрили центральні і частину східних регіонів держави. Без електроенергії залишилися чотири десятки населених пунктів. Крім того, деякі міста сильно підтопило через складні погодні умови. Зокрема, зливи наробили лиха в Запоріжжі, Житомирі та Кривому Розі, а у Вінниці випав град.

Джерело: PavlovskyNEWS