Космічне сміття пошкодило МКС – які наслідки аварії. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n155385-kosmichne-smittya-poshkodylo-mks-yaki-naslidky-avariyi.html

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Міжнародну космічну станцію (МКС) пошкодило космічне сміття — воно пробило термічне покриття роботизованої руки Canadarm2.

Попри пошкодження ефективність руки залишається незмінною і Canadarm2 продовжує виконувати заплановані операції. Про це повідомляє Sciencealert.

Прилад все ще працює, але сміття пробило теплоізоляцію та пошкодило стрілу внизу. Це нагадування про те, що проблема космічного сміття на низькій навколоземній орбіті — це бомба уповільненої дії, — зазначили в Канадському космічному агентстві.

Система Canadarm2 уже 20 років виконує ключову роль при збірці та обслуговуванні станції. Вона переміщує обладнання та матеріали в межах станції, допомагає космонавтам працювати у відкритому космосі, а також обслуговує інструменти.

Наразі космічні агенції у всьому світі відстежують понад 23 тис. шматків сміття на низькій навколоземній орбіті, щоб допомогти супутникам і МКС уникнути зіткнень.

Менші частинки сміття — замалі для відстеження, але вони також можуть заподіювати чималу шкоду супутникам — аж до пробивання металевих пластин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що китайська ракета «Чанчжен-5B» впала на Землю через те, що вийшла з-під контролю вчених. Але падіння ракети закінчилося безпечно й не призвело до жертв.

Джерело: Sciencealert