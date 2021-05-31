Десантники ЗСУ освоїли американську систему імітації ведення вогню, фото — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n155384-desantnyky-zsu-osvoyily-amerykansku-systemu-imitaciyi-vedennya-vognu-foto.html

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Десантники Збройних сил України готуються до активної фази багатонаціональних навчань «Сейбер гардіан 2021» (Saber Guardian 2021).

Україну в Угорщині представлятимуть бійці ротної тактичної групи 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка (95-та ОДШБ).

У ці дні десантники відпрацьовують на місцевості ведення ближнього бою, швидку адаптацію підрозділу до змін в обстановці. Крім того, українські військові освоїли американську систему імітації ведення вогню та ураження DISE, яка використовуватиметься під час навчань.

Saber Guardian-21 відбуваються в Угорщині. До навчань залучено понад 13 тис. військових із країн НАТО, а також країн-партнерів Альянсу. Українські десантники разом із партнерами по НАТО проведуть навчання зі стрільбами, операції з протиповітряної та протиракетної оборони за стандартами та протоколами НАТО.