Рекордні ціни на газ для українців анонсували в Раді

https://racurs.ua/ua/n155383-rekordni-ciny-na-gaz-dlya-ukrayinciv-anonsuvaly-v-radi.html

Ракурс

Рекордні ціни на газ для українців анонсували у Верховній Раді 31 травня під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій.

Із завтрашнього дня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. Тарифи з урахуванням ПДВ і транспортування становитимуть 9−14 тис. грн за тисячу кубометрів або 500 дол. за тисячу кубометрів… Подивіться на наш досвід 2015 року: автоматично 7 млн домогосподарств були перераховані субсидії… Ви ж зараз передбачили субсидії лише трохи більше 2 млн, — заявив у понеділок нардеп Петро Порошенко.

Він заявив, що зараз у порядку денному Верховної Ради відсутні зміни до бюджету, якими передбачені кошти на збільшення виплати субсидій найменш захищеним верствам населення.

5 млн українських домогосподарств що треба робити? Цьогоріч з 1 січня ви вперше із 2017 року скасували пільговий тариф на електроенергію для населення… Все це має бути компенсовано, — вказав парламентар.



Політик додав, що українцям необхідно компенсувати двократне зростання цін на базові продукти споживання індексацією зарплат і пенсій.

Нагадаємо, 27 травня «Ракурс» повідомляв, що газопостачальні компанії почали оприлюднювати базові річні тарифи на газ. Крім того, газовики визначили місячні ціни газу. Більшість компаній встановила ціну на газ на червень нижчою за річну пропозицію. Місячні пропозиції визначені в розмірах від 7,99 грн за куб. м до 11,89 грн за куб. м. Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за куб. м до 13,50 грн за куб. м.