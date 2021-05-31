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Ракурс
Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ (ФОТО, ВІДЕО)

31 тра 2021, 12:23
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Антитерористичні навчання в районі ООС провела Служба безпеки України.

Заключна фаза тренувань оперативників спецслужби пройшла в прифронтовій Авдіївці. Правоохоронці та військові вчилися ліквідовувати групу диверсантів. Про це 31 травня повідомив прес-центр СБУ.

За легендою, ворожа група влаштувала диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі й після цього намагалася втекти з міста. Бійцям «Альфи» вдалося заблокувати диверсантів на території покинутої ферми. Під час перестрілки одного диверсанта «вбили», а п’ятьох затримали після штурму.

У спецслужбі наголосили, що тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до бойових.

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ

Диверсантів на фронті вчилася ліквідовувати СБУ. Фото: СБУ


Нагадаємо, 25 травня в акваторії Чорного моря в Одеській області відбулися масштабні антитерористичні навчання СБУ. Правоохоронці відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

Джерело: Ракурс


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