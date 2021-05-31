В партії Зеленського пропонують знову переглянути мовний закон — деталі. Фото: Укрінформ

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Мовний закон знову пропонують переглянути в партії «Слуга народу» — депутати ініціювали законопроект, в якому йдеться про відтермінування обов’язкового озвучування фільмів українською мовою.

Йдеться про законопроект № 5554, ініціаторами якого виступили нардепи Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Цей документ був зареєстрований у Верховній Раді 24 травня.

З 16 липня 2021 року набуває чинності ч. 6 ст. 23, яка передбачає, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова», тобто українська. Вона регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах.

У «Слузі народу» ж пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину. Свою пропозицію депутати аргументували «негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників».

Також з 1 січня 2022 року всеукраїнські газети й журнали повинні мати обов’язкову україномовну версію — «слуги» хочуть скасувати і цю норму, бо «додаткова» україномовна версія спричинить збитки для видавців".

За інформацією нардепа від «Європейської солідарності» Володимира В’ятровича, вже у вівторок вказаний законопроект «хочуть форсовано протягнути в порядок денний сесії Верховної Ради та ухвалити в турборежимі». Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що у парламенті цього тижня вказаний законопроект не розглядатимуть.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила у другому читанні законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 16 січня 2021 року в Україні набрали чинності положення ст. 30 цього закону, які зобов’язують підприємців обслуговувати клієнтів українською мовою.