“Слугам” заважає мова, бо Ткаченку важко перекладати серіали — Порошенко

https://racurs.ua/ua/n155379-slugam-zavajaie-mova-bo-tkachenku-vajko-perekladaty-serialy-poroshenko.html

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Мовний законопроект № 5554, запропонований «Слугою народу» з метою відтермінування обов’язкового озвучення фільмів українською мовою, під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради 31 травня розкритикував екс-президент Петро Порошенко.

Вам заважає мова, бо питання самоідентифікації ви замінюєте лобізмом ваших телеканалів і ваших керівників. Бо Ткаченку (міністру культури, екс-гендиректору «1+1» — ред.) виявляється дуже важко перекладати ті серіали, якими вони намагаються обдурювати українців. Я не думаю, що зараз законопроект № 5554 — є тим пріоритетом, якого чекає Україна, — заявив надреп.



За його словами, парламенту варто розглянути законопроект про колабораціонізм, який вже півроку лежить у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше депутати від президентської партії «Слуга народу» ініціювали законопроект № 5554, який пропонує відтермінувати обов’язкове озвучення фільмів українською мовою. Ініціаторами цього законопроекту виступили нардепи Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. За словами екс-голови Українського інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича, з 16 липня 2021 року набуває чинності ч. 6 ст. 23, яка передбачає, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова». Натомість «слуги» пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину. Свою пропозицію у Зеленського аргументували «негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників».