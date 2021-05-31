«Слугам» мешает мова, ведь Ткаченко трудно переводить сериалы - Порошенко

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Ракурс

Языковой законопроект № 5554, предложенный «Слугой народа» с целью отсрочки обязательного озвучивания фильмов на украинском языке, во время заседания согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады 31 мая раскритиковал экс-президент Петр Порошенко.

Вам мешает украинский язык, потому что вопрос самоидентификации вы заменяете лоббизмом ваших телеканалов и ваших руководителей. Ведь Ткаченко (министру культуры, экс-гендиректору «1+1» — ред.), оказывается, очень трудно переводить те сериалы, которыми они пытаются обманывать украинцев. Я не думаю, что сейчас законопроект № 5554 — является тем приоритетом, которого ждет Украину, — заявил надреп.



По его словам, парламенту стоит рассмотреть законопроект о коллаборационизме, который уже полгода лежит в Верховной Раде.

Напомним, ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» инициировали законопроект № 5554, предлагающий отсрочить обязательное озвучивание фильмов на украинском языке. Инициаторами этого законопроекта выступили нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук. По словам экс-главы Украинского института нацпамяти Владимира Вьятровича, с 16 июля 2021 года вступает в силу ч. 6 ст. 23, которая предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык». А «слуги» предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение у Зеленского аргументировали «негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей».