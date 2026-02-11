Вместо «Джокера» ЦИК признал избранной народной депутаткой Олесю Отраднову

Олеся Отраднова признана избранной народной депутатом, фото: ЦИК

Центральна виборча комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою України — після того, як визнаний народним депутатом Роман Кравець, якого ЗМІ називали власником відомого Telegram-каналу «Джокер», не подав документи для реєстрації.

Про це сьогодні, 11 лютого, повідомила прес-служба ЦВК.

Кравець у Раді мав замінити Дмитра Наталуху, котрий став головою Фонду держмайна.

Як відомо, 19 січня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, — розповіли у ЦВК. — Однак він у визначений законодавством строк, до 10 лютого 2026 року включно, не подав до ЦВК для реєстрації його народним депутатом України необхідних документів.

Також Кравець не подав до ЦВК заяви про наявність поважних причин, які перешкоджають йому в установлений законом строк подати документи, тож його визнали таким, який не набув депутатського мандата.

Водночас Комісія визнала Олесю Отраднову, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 160, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах, — додали у ЦВК.

Зазначається, що Отраднова має не пізніше, ніж на 20-й день з дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК має подати до комісії визначені виборчим законодавством документи. ЦВК не пізніше як на п’ятий день з дня їх отримання має ухвалити відповідне рішення.