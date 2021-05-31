В партии Зеленского предлагают вновь пересмотреть языковой закон – детали. Фото: Укринформ

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Языковой закон снова предлагают пересмотреть в партии «Слуга народа» — депутаты инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке.

Речь идет о законопроекте № 5554, инициаторами которого выступили нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук. Этот документ был зарегистрирован в Верховной Раде 24 мая.

С 16 июля 2021 года вступает в силу ч. 6 ст. 23, которая предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык», то есть украинский. Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах.

В «Слуге народа» предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение депутаты аргументировали «негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей».

Также с 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь обязательную украиноязычную версию — «слуги» хотят отменить и эту норму, потому что «дополнительная украиноязычная версия повлечет убытки для издателей».

По информации нардепа от «Европейской солидарности» Владимира Вьятровича, уже во вторник указанный законопроект «хотят форсированно протянуть в повестку дня сессии Верховной Рады и принять в турборежиме». В то же время некоторые СМИ сообщают, что в парламенте на этой неделе указанный законопроект рассматривать не будут.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — закон об украинском языке. 16 января 2021 года в Украине вступили в силу положения ст. 30 этого закона, обязывающие предпринимателей обслуживать клиентов на украинском языке.