Диверсантов на фронте училась ликвидировать СБУ. Фото: СБУ

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Антитеррористические учения в районе ООС провела Служба безопасности Украины.

Заключительная фаза тренировок оперативников спецслужбы прошла в прифронтовой Авдеевке. Правоохранители и военные учились ликвидировать группу диверсантов. Об этом 31 мая сообщил пресс-центр СБУ.

По легенде, вражеская группа устроила диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и после этого пыталась покинуть город. Бойцам «Альфы» удалось заблокировать диверсантов на территории заброшенной фермы. Во время перестрелки одного диверсанта «убили», а пятерых задержали после штурма.

В спецслужбе подчеркнули, что тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Напомним, 25 мая в акватории Черного моря в Одесской области состоялись масштабные антитеррористические учения СБУ. Правоохранители отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождения заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.