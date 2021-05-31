Рекордные цены на газ для украинцев анонсировали в Раде

https://racurs.ua/n155383-rekordnye-ceny-na-gaz-dlya-ukraincev-anonsirovali-v-rade.html

Ракурс

Рекордные цены на газ для украинцев анонсировали в Верховной Раде 31 мая во время заседания согласительного совета депутатских фракций.

С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки составят 9−14 тыс. грн за тысячу кубометров или 500 долл. за тысячу кубометров… Посмотрите на наш опыт 2015 года: автоматически 7 млн домохозяйств были перечислены субсидии… Вы же сейчас предусмотрели субсидии только свыше 2 млн, — заявил в понедельник нардеп Петр Порошенко.

Он сообщил, что сейчас в повестке дня Верховной Рады отсутствуют изменения в бюджет, которыми предусмотрены средства на увеличение выплаты субсидий наименее защищенным слоям населения.

5 млн украинских домохозяйств что надо делать? В этом году с 1 января вы впервые с 2017 года отменили льготный тариф на электроэнергию для населения… Все это должно быть компенсировано, — указал парламентарий.



Он добавил, что украинцам необходимо компенсировать двукратный рост цен на базовые продукты питания индексацией зарплат и пенсий.

Напомним, 27 мая «Ракурс» сообщал, что газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые тарифы на газ. Кроме того, газовики определили месячные цены газа. Большинство компаний установила цену на газ на июнь ниже годового предложения. Предложения на месяц определены в размерах от 7,99 грн за куб. м до 11,89 грн за куб. м. Годовые предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за куб. м до 13,50 грн за куб. м.