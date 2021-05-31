Десантники ВСУ освоили американскую систему имитации ведения огня, фото — ФБ Генштаб ВСУ

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Десантники Вооруженных сил Украины готовятся к активной фазе многонациональных учений «Сэйбер гардиан 2021» (Saber Guardian 2021).

Украину в Венгрии будут представлять бойцы ротной тактической группы 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка (95-я ОДШБ).

В эти дни десантники отрабатывают на местности ведение ближнего боя, быструю адаптацию подразделения к изменениям в обстановке. Кроме того, украинские военные освоили американскую систему имитации ведения огня и поражения DISE, которая будет использоваться во время учений.

Saber Guardian-21 проходят в Венгрии. К учениям привлечены более 13 тыс. военных из стран НАТО, а также стран-партнеров Альянса. Украинские десантники вместе с партнерами по НАТО проведут учения со стрельбами, операции по противовоздушной и противоракетной обороне по стандартам и протоколам НАТО.