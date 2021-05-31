Космический мусор повредил МКС – какие последствия аварии. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n155385-kosmicheskiy-musor-povredil-mks-kakie-posledstviya-avarii.html

Ракурс

Международную космическую станцию (МКС) повредил космический мусор — он пробил термическое покрытие роботизированной руки Canadarm2.

Несмотря на повреждения эффективность руки остается неизменной и Canadarm2 продолжает выполнять запланированные операции. Об этом сообщает Sciencealert.

Прибор все еще работает, но мусор пробил теплоизоляцию и повредил стрелу внизу. Это напоминание о том, что проблема космического мусора на низкой околоземной орбите — это бомба замедленного действия, — отметили в Канадском космическом агентстве.

Система Canadarm2 уже 20 лет выполняет ключевую роль при сборке и обслуживании станции. Она перемещает оборудование и материалы в пределах станции, помогает космонавтам работать в открытом космосе, а также обслуживает инструменты.

Сейчас космические агентства во всем мире отслеживают больше 23 тыс. кусков мусора на низкой околоземной орбите, чтобы помочь спутникам и МКС избежать столкновений.

Некоторые частицы мусора — очень малы для отслеживания, но они также могут нанести значительный вред спутникам — вплоть до пробивания металлических пластин.

Напомним, ранее мы сообщали, что китайская ракета «Чанчжэн-5B» упала на Землю из-за того, что вышла из-под контроля ученых. Но падение ракеты закончилось безопасно и не повлекло за собой жертв.

Источник: Sciencealert