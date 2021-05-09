Китайская ракета. Фото: 3D News

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Ракурс

Китайская ракета «Чанчжэн-5B» упала на Землю из-за того, что вышла из-под контроля ученых.

Но падение ракеты закончилось безопасно и не повлекло за собой жертв. Об этом сообщает Reuters.





Так, сообщается, что большая часть обломков неуправляемой китайской ракеты «Чанчжэн-5B» сгорела в атмосфере над Индийским океаном. Оставшиеся обломки ступени ракеты упали в воду.





Части ракеты повторно попали в атмосферу в 10.24 по пекинскому времени (5.24 по Киеву) и приземлились на месте с координатами 72,47° E, 2,65° N. Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки. Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.





Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай уделяет большое внимание вхождению CZ-5B в атмосферу. По его словам, ракета-носитель была спроектирована таким образом, чтобы ее большая часть разрушилась и сгорела во время падения, поэтому опасность от падения минимальна.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай потерял контроль над ракетой-носителем «Чанчжэн-5B» (Long March 5b) — неуправляемый летальный аппарат весом 21 тонну должен был упасть на Землю.

Источник: Reuters