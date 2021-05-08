Новый способ лечения болезни Альцгеймера нашли ученые. Фото: credo.pro

https://racurs.ua/n154363-novyy-sposob-lecheniya-bolezni-alcgeymera-nashli-uchenye.html

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Болезнь Альцгеймера можно лечить лучевой терапией, считают ученые.

Исследователи решили проверить этот способ на четырёх пациентах с тяжёлой формой болезни. Об этом пишет Journal of Alzheimer’s Disease.

Трижды, с интервалом в две недели, они получали небольшие дозы излучения — в качестве источника излучения использовали обычный аппарат для компьютерной томографии. Состояние больных оценивали как с помощью специальных тестов, так и по отзывам родных и близких.

У троих пациентов состояние улучшилось буквально на следующий день после первого сеанса облучения. Они активнее реагировали на происходящее вокруг, стали более подвижны, легче узнавали родных и шли на контакт.

Одна из пациенток даже поздоровалась с сыном, хотя не делала этого на протяжении нескольких лет. Другой пациент расцеловался с дочерью и начал ритмично хлопать в ладоши, когда они решили послушать музыку.

Если результаты подтвердятся на большем числе пациентов и эффект будет долговременный, радиотерапия может стать одним из клинических инструментов, позволяющих замедлить болезнь Альцгеймера.

Напомним, болезнь Альцгеймера может возникать из-за мутации одного из ферментов. Ученые открыли новый механизм, с помощью которого в мозгу создаются сгустки белка MAPT (Microtubule associated protein tau), убивающие клетки мозга и вызывающие болезнь Альцгеймера.

Источник: Journal of Alzheimer’s Disease