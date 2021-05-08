Новий спосіб лікування хвороби Альцгеймера відшукали вчені. Фото: credo.pro

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Ракурс

Хворобу Альцгеймера можна лікувати променевою терапією, вважають вчені.

Дослідники вирішили перевірити цей спосіб на чотирьох пацієнтах з важкою формою хвороби. Про це пише Journal of Alzheimer’s Disease.

Тричі, з інтервалом у два тижні, вони отримували невеликі дози випромінювання — джерелом випромінювання був звичайний апарат для комп’ютерної томографії. Стан хворих оцінювали як за допомогою спеціальних тестів, так і за відгуками рідних і близьких.

У трьох пацієнтів стан покращився буквально на наступний день після першого сеансу опромінення. Вони активніше реагували на те, що відбувається навколо, стали більш рухливі, краще впізнавали рідних та йшли на контакт.

Одна з пацієнток навіть привіталася з сином, хоча не робила цього протягом декількох років. Інший пацієнт розцілував доньку і почав ритмічно плескати в долоні, коли вони вирішили послухати музику.

Якщо результати підтвердяться на більшій кількості пацієнтів і ефект буде довготривалий, променева терапія може стати одним з клінічних інструментів, які дозволяють сповільнити хворобу Альцгеймера.

Нагадаємо, хвороба Альцгеймера може виникати через мутацію одного з ферментів. Учені відкрили новий механізм, за допомогою якого в мозку створюються згустки білка MAPT (Microtubule associated protein tau), що вбивають клітини мозку і викликають хворобу Альцгеймера.

Джерело: Journal of Alzheimer’s Disease