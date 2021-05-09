Китайська ракета. Фото: 3D News

https://racurs.ua/ua/n154364-kytayska-raketa-vpala-na-zemlu-de-pryzemlylasya-video.html

Ракурс

Китайська ракета «Чанчжен-5B» впала на Землю через те, що вийшла з-під контролю вчених.

Але падіння ракети закінчилося безпечно й не призвело до жертв. Про це повідомляє Reuters.





Так, повідомляється, що велика частина уламків некерованої китайської ракети «Чанчжен-5B» згоріла в атмосфері над Індійським океаном. Решта уламків ступенів ракети впала у воду.





Частини ракети повторно потрапили в атмосферу о 10.24 за пекінським часом (5.24 за Києвом) і приземлилися на місці з координатами 72,47°E, 2,65°N. Координати вказують точку попадання в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки. Переважна більшість уламків ракети згоріла в процесі входу в атмосферу.



Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай приділяє велику увагу входженню CZ-5B в атмосферу. За його словами, ракета-носій була спроектована так, щоби її велика частина зруйнувалася і згоріла під час падіння, тому небезпека від падіння мінімальна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай втратив контроль над ракетою-носієм «Чанчжен-5B» (Long March 5b) — некерований летальний апарат вагою у 21 тонну повинен був впасти на Землю.

Джерело: Reuters