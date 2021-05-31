Приватні пенсійні фонди — це МММ Зеленського, заявила Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n155387-pryvatni-pensiyni-fondy-mmm-zelenskogo-zayavyla-tymoshenko.html

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Приватні пенсійні фонди — це МММ, ініційоване владою Володимира Зеленського. Таку заяву зробила нардеп Юлія Тимошенко на засіданні погоджувальній раді у парламенті 31 травня.

У п’ятницю на соціальному комітеті Ради, членом якого я є, стався справжній скандал. Проштовхувався законопроект № 2683 про приватні пенсійні фонди. Це ще одне МММ, ще одні кредитні спілки, без будь-яких гарантій незрозумілі приватні фонди. У пояснювальній записці до цього проекту закону вказано, що треба ще один податок на роботодавців, додатковий податок на працюючих людей. І вони створюють великий потік фінансових ресурсів, яким будуть безконтрольно розпоряджатися приватні пенсійні фонди. Тепер вони кажуть: «Можливо, ми не братимемо податок з роботодавців і працівників, а заберемо ці гроші готівкою з бюджету чи із соціальних фондів», — заявила Тимошенко.

За словами очільниці БЮТ, якщо взяти приблизно озвучені ініціатори законопроекту цифри і 1,5 трлн грн фонд зарплати, вийде 60 млрд грн.

Вони поклали око на ці кошти. Є висновок антикорупційного комітету Ради, де більшість «слуг» ухвалила рішення, що це корумпований законопроект. На жаль, у нас вже є прецедент — був створений приватний пенсійний фонд в Нацбанку. 10 тис. осіб туди здали гроші — 600 млн грн зникли разом з цим фондом. Потім скандал продовжився — до комітету «завалив» нардеп Андрій Мотовиловець від «Слуги народу» і почав лобіювати приватні пенсійні фонди, — стверджує Тимошенко.

За його словами, президент Володимир Зеленський вирішив, що приватний пенсійний фонд необхідно створити, а прем'єр Денис Шмигаль вже публічно оголосив про це рішення.