Чи збільшить накопичувальна пенсія податки на доходи, розповіли в Кабміні, фото — Вісник. Офіційно про податки

https://racurs.ua/ua/n155391-chy-zbilshyt-nakopychuvalna-pensiya-podatky-na-dohody-rozpovily-v-kabmini.html

Ракурс

Впровадження накопичувальної пенсійної системи планує Кабінет міністрів планує у 2021 році.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект № 2683 про впровадження в Україні загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний.

Передбачається, що роботодавці платитимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ. Лазебна повідомила, що запровадження накопичувальної пенсійної системи не передбачає підвищення податків.

В Кабміні пропонують перерозподілити єдиний соціального внесок (ЄСВ) та податок на доходи фізичних осіб. Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, Лазебна в ефірі одного з телеканалів розповіла, що роботодавці платитимуть 2% накопичувальних внесків за рахунок зменшення ЄСВ, а працівники — 2% за рахунок зменшення ставки податку на доходи фізосіб (ПДФО). Пропонується частину податків, що сплачуються зараз, передати у власність людині, — цитує прес-служба Лазебну.

Участь у системі братимуть легальні працівники, застраховані особи, в тому числі особи, які отримують різні види допомоги та грошового забезпечення від держави. Підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, фермери візьмуть участь у накопичувальній системі на добровільній основі.

При досягненні пенсійного віку людина зможе вибрати вид пенсійної виплати з декількох видів довічних виплат і виплат на певний термін. Після смерті учасника пенсійні кошти отримають його спадкоємці.

Тим часом 31 травня парламентський комітет рекомендував Раді відхилити законопроект № 2683 «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення».

Наприкінці квітня парламент відправив документ на повторне перше читання до профільного комітету.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Юлія Тимошенко назвала ініціативу про створення приватних пенсійних фондів в Україні фінансовою пірамідою — «МММ Зеленського».