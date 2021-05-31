Выходные в июне – сколько будут отдыхать украинцы

https://racurs.ua/n155390-vyhodnye-v-iune-skolko-budut-otdyhat-ukraincy-infografika.html

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Дополнительные выходные в июне 2021 года украинцы будут иметь благодаря государственным праздникам.

Пасха у православных христиан в этом году пришлась на 2 мая, поэтому Троицу они будут праздновать 20 июня.

Поскольку это воскресенье и государственный праздник, то выходной переносится на понедельник, 21 июня. По случаю зеленых праздников украинцы смогут отдохнуть с 19 по 21 июня.

А уже через неделю, 28 июня, в Украине будут отмечать День Конституции. Поскольку он приходится на понедельник, то выходными также будут три дня: с 26 по 28 июня.

Таким образом для работников с пятидневной рабочей неделей в этом месяце будет 10 выходных и 20 рабочих дней.