Вихідні в червні – скільки відпочиватимуть українці. Фото: Високий Замок

https://racurs.ua/ua/n155390-vyhidni-v-chervni-skilky-vidpochyvatymut-ukrayinci-infografika.html

Ракурс

Додаткові вихідні в червні 2021 року українці матимуть завдяки державним святам.

Великдень у православних християн цього року припав на 2 травня, тож Трійцю вони святкуватимуть 20 червня.

Оскільки це неділя й державне свято, то вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. З нагоди зелених свят українці зможуть відпочити з 19 до 21 червня.

А вже за тиждень, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Оскільки він припадає на понеділок, то вихідними також будуть три дні: з 26 до 28 червня.

Таким чином для працівників із п’ятиденним робочим тижнем у цьому місяці буде 10 вихідних і 20 робочих днів.