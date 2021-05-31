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Ракурс
Вихідні в червні – скільки відпочиватимуть українці. Фото: Високий Замок

Вихідні в червні — скільки відпочиватимуть українці (ІНФОГРАФІКА)

31 тра 2021, 14:02
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Додаткові вихідні в червні 2021 року українці матимуть завдяки державним святам.

Великдень у православних християн цього року припав на 2 травня, тож Трійцю вони святкуватимуть 20 червня.

Оскільки це неділя й державне свято, то вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. З нагоди зелених свят українці зможуть відпочити з 19 до 21 червня.


А вже за тиждень, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Оскільки він припадає на понеділок, то вихідними також будуть три дні: з 26 до 28 червня.

Таким чином для працівників із п’ятиденним робочим тижнем у цьому місяці буде 10 вихідних і 20 робочих днів.

Джерело: Ракурс


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