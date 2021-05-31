Китай дозволив мати трьох дітей через стрімке падіння народжуваності

https://racurs.ua/ua/n155389-kytay-dozvolyv-maty-troh-ditey-cherez-strimke-padinnya-narodjuvanosti.html

Ракурс

Китай дозволив народжувати трьох дітей через стрімке падіння народжуваності. Офіційний Пекін оголосив, що дозволить родинам мати до трьох дітей.

Про відмову від суворої політики щодо народження лише двох дітей, повідомила держінформагенція Китаю «Сіньхуа».

Зміни у «сімейній» політиці вже схвалив президент Китаю Сі Цзіньпін на засіданні політбюро.

Вдатися до такого кроку Пекін змусили результати перепису населення, опублікованого у травні, які засвідчили про стрімке скорочення народжуваності. За даними перепису, населення країни зростало найповільнішими темпами за останні десятиліття. Торік в країні народилося близько 12 млн немовлят — це найнижча кількість дітей з 1960-х років. Для порівняння у 2016 році цей показник сягав 18 млн немовлят.

Нагадаємо, у 2016 році китайський уряд припинив свою суперечливу політику щодо народження лише однієї дитини і дозволив сім’ям мати двох дітей. Населення Китаю впродовж багатьох років під загрозою штрафів, втрати роботи і примусових абортів визначалося політикою щодо однієї дитини в родині, запровадженою у 1979 році. Тепер Пекін бореться з наслідками цієї «сімейної» політики.

Джерело: Сіньхуа