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Ракурс
Третій випадок самогубства військових зафіксували на Одещині за останні два тижні. Фото: http://molbuk.ua/

Третє самогубство за 14 днів — на Одещині застрелився матрос

31 тра 2021, 13:40
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Самогубство військовослужбовця сталося 30 травня в Одеській області.

Від кулі загинув 21-річний матрос 37-го окремого полку зв’язку Військово-морських сил України. Інцидент стався в збройовій кімнаті на території частини в селі Радісне. Матрос вистрілив собі в голову з автомата і помер на місці. Про це 31 травня повідомили у ВМСУ.

У флоті розповіли, що військовослужбовець проходив строкову службу на посаді водія-електрика. У 2020 році його призвали до армії в Умані. Військові повідомляють, що нещодавно матрос повернувся відпустки й був у хорошому настрої. Конфліктів з товаришами по службі у нього не було. Обставини загибелі матроса з’ясовуються.


Нагадаємо, це третій випадок самогубства військових в Одеській області за тиждень. Так, 24 травня в Одесі у службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника. Загиблим виявився майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї. Попередньо встановили, що він застрелився з табельної зброї.

А через чотири дні, 28 травня, у відділі Державної прикордонної служби в селищі Тарутине на Одещині виявили застеленим прикордонника. За попередніми даними, він застрелився з табельної зброї.

Джерело: Ракурс


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