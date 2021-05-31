Третій випадок самогубства військових зафіксували на Одещині за останні два тижні. Фото: http://molbuk.ua/

https://racurs.ua/ua/n155388-tretie-samogubstvo-za-14-dniv-na-odeschyni-zastrelyvsya-matros.html

Ракурс

Самогубство військовослужбовця сталося 30 травня в Одеській області.

Від кулі загинув 21-річний матрос 37-го окремого полку зв’язку Військово-морських сил України. Інцидент стався в збройовій кімнаті на території частини в селі Радісне. Матрос вистрілив собі в голову з автомата і помер на місці. Про це 31 травня повідомили у ВМСУ.

У флоті розповіли, що військовослужбовець проходив строкову службу на посаді водія-електрика. У 2020 році його призвали до армії в Умані. Військові повідомляють, що нещодавно матрос повернувся відпустки й був у хорошому настрої. Конфліктів з товаришами по службі у нього не було. Обставини загибелі матроса з’ясовуються.

Нагадаємо, це третій випадок самогубства військових в Одеській області за тиждень. Так, 24 травня в Одесі у службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника. Загиблим виявився майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї. Попередньо встановили, що він застрелився з табельної зброї.

А через чотири дні, 28 травня, у відділі Державної прикордонної служби в селищі Тарутине на Одещині виявили застеленим прикордонника. За попередніми даними, він застрелився з табельної зброї.